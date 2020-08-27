КАД встал в жесткую пробку утром 27 августа в Санкт-Петербурге

Утренние пробки в Петербурге 27 августа оцениваются в 4 балла Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

И снова на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге пробки. С раннего утра четверга, 27 августа 2020 года, автомобилисты стоят на внутреннем кольце дороги в районе Вантового моста, впрочем, как и всю последнюю неделю. Из-за ремонтных работ движение в этой части КАД сильно ограничено.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, - отмечает сервис "Яндекс".

Так, с 7 часов утра автомобилисты стоят по внутреннему кольцу, на Большом Обуховском мосту и далее по КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Длина затора уже 7,7 километров.

В остальном в городе дорожная ситуация оценивается в обычные для утреннего времени 4 балла. Жестко стоят автомобилисты на Свердловской и Арсенальной набережных в сторону Финляндского вокзала. Ожидается, что такой уровень пробок продержится до 10 часов утра.