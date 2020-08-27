Редкую птицу заметили в самом центре Санкт-Петербурга

Редкую краснокнижную птицу спасли в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Птицу, занесенную в красную книгу Санкт-Петербурга, заметили в самом центре Северной столицы. В среду, 26 августа 2020 года, кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что ему поступил экстренный звонок - горожанин увидел, как дорогу на Большой Конюшенной улице перебегает странная птица на длинных ногах. Эксперт незамедлительно выехал на место, несмотря на глубокую ночь.

- Рядом с подвальным помещением сидел взрослый птенец камышницы, явно напуганный городским шумом. Живут они обычно обособленно, на заболоченной территории. Совершенно не понятно, как птица попала в центр города, - рассказал Глазков.

Птенец от страха забился у подвала на Большой Конюшенной улице Фото: принтскрин видео.

Биолог аккуратно поймал птенца с помощью одеяла, посадил в коробку и отвез домой.

Камышница или болотная курочка, очень редкая птица. В Петербурге насчитывается всего около 20 пар. Живут они обособленно, а старшие птенцы помогают родителям высиживать кладки яиц и кормить малышей.

Утром Павел Глазков вместе с семьей отправился по Дороге Жизни к Ладоге, чтобы вернуть птенца домой.

- Отпускай, - настойчиво потребовал сын биолога.

Свободная птичка быстро побежала к озеру и скрылась в камышах.