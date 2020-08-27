Молодой отец устроил плантацию марихуаны в квартире с 1,5 годовалым ребенком в Санкт-Петербургом

Петербуржец выращивал наркотики в одной квартире с маленьким ребенком Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого отца, который устроил настоящую плантацию конопли в одной квартире с 1,5 годовалым ребенком. Обыск дома у "садовода", во Фрунзенском районе, произошел во вторник, 25 августа 2020 года. Полиция вышла на 30-летнего жителя дома на Бухарестской улице после того, как весной задержали мужчину с 40 граммами гашиша.

- В результате обыска в указанной квартире обнаружено и изъято 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, труба-вытяжка, 9 осветительно-нагревательных приборов, 6 бутылок с жидким удобрением, 8 пакетов с сухим удобрением, растительное вещество со стола, предмет на фольге с нагаром, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В квартире с плантацией жил не только 30-летний мужчина, но еще и его сожительница и полуторагодовалый ребенок. Наркотики выращивались в одной из комнат.

Все найденное изъято. По факту возбуждено уголовное дело.