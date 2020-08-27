Неадекват разгромил трамвай и кидался на пассажиров в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищут неадекватного мужчину, который разгромил трамвай Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина напугал пассажиров трамвая, а также разгромил транспорт. Вечером в среду, 26 августа 2020 года, в полицию обратился 26-летний водитель трамвая. Мужчина рассказал, что во время рабочей смены, около 20:10 часов, на остановке на Петергофском шоссе один из пассажиров начал буянить, угрожая всем расправой.

- Сначала мужчина разбил двери из салона в кабину трамвая. Он вел себя неадекватно, угрожал физической расправой водителю и пассажирам, после чего вышел и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате погрома пострадало стекло, которое заменили в трамвайном парке. Других повреждений нет.

Со слов очевидца, неадекватному мужчине на вид 60-65 лет, он лысый, одет был в синий комбинезон, на лице гигиеническая маска, предположительно находился в алкогольном опьянении.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого мужчины.