Количество обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло за сутки

Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост обследований на коронавирус. По данным Смольного от четверга, 27 августа 2020 года, накануне тесты сдали более 21 тысячи человек. Это самое большое число за текущую неделю.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21334 человека. Под медицинским наблюдением находится 300 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 298 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Так, 25 августа в Петербурге прошли обследование на наличие инфекции более 18 тысячи человек, днем ранее - 15,7 тысяч, а в начале недели всего 10 тысяч.

На сегодняшний день с начала пандемии в Петербурге официально подтвердилось наличие инфекции у 35,7 тысяч жителей, из них более 25 тысяч выздоровели и более 2,3 тысяч скончались. Сейчас официально болеют почти 8 тысяч горожан.