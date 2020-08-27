Стала известна личность мужчины, развращавшего 12-летнюю девочку в Ленинградской области

Жителя Новосибирская задержали за развращение школьницы из Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи Ленинградской области вышли на след мужчины, подозреваемого в развращении малолетней девочки. Уголовное дело о сексуальных домогательствах к 12-летней школьнице через социальную сеть "ВКонтакте" было возбуждено еще в феврале 2020 года. В четверг, 27 августа, стало известно, что подозреваемого нашли и этапируют в 47-й регион.

- 17 февраля в следственный комитет по Приозерскому району обратилась мать школьницы. она рассказала, что с 6 по 13 февраля неизвестный мужчина вел с ее дочерью развратную переписку, - рассказали в ведомстве.

Комитет возбудил уголовное дело, начались следственные действия. В итоге 28 августа в городе Черепаново Новосибирской области был задержан 23-летний парень, который вел переписку под своим же именем.

Во время допроса молодой человек во всем признался. Сейчас он задержан и уже отправлен в Ленобласть для дальнейшего расследования и суда.