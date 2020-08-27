Карелия вводит электронные визы для иностранцев

Карелия собирается ввести электронные визы для иностранцев в 2021 году / Фото: ВК Александр Парфенчиков

Республика Карелия готовится к внедрению электронных виз для иностранных граждан. По прогнозам губернатора Артура Парфенчикова, такая система заработает уже в 2021 году. Подробности он раскрыл в четверг, 27 августа 2020 года.

- Въехать по электронной визе можно будет через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, где вся необходимая подготовительная работа уже на завершающей стадии. Электронные визы позволят увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран, - рассказал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что для этого потребуется реконструкция МАПП «Вяртсиля», где необходимо увеличить число полос автомобильного транспорта.

Также Республика работает над тем, чтобы в будущем Финляндия и Карелия были связаны регулярным железнодорожным сообщением через пограничные переходы Вяртсиля и Люття.