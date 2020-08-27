На видео попал жесткий прыжок неадекватного мужчины на полицейскую машину в Ленинградской области

Невменяемый мужчина прыгнул на машину ДПС и разбил лобовое стекло Фото: принтскрин видео.

Неадекватный мужчина устроил настоящий рестлинг в Ленинградской области. Правда в оппоненты он себе выбрал не человека, а полицейскую машину. В ночь на четверг, 27 августа 2020 года, сотрудники ГИБДД патрулировали в поселке Первомайское Выборгского района и увидели мужчину, лежавшего прямо на проезжей части. Когда они подошли, чтобы помочь, неадекват взбесился.

- Мужчина вскочил с земли, запрыгнул на капот полицейской машины, а после бросился бежать, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители сели в автомобиль и начали преследовать неадекватного гражданина. Тогда тот развернулся, побежал в сторону машины, подпрыгнул, словно в рестлинге, и пробил локтем лобовое стекло авто.

Поведение агрессора указывало на признаки наркотического опьянения. Полицейские тут же скрутили мужчину и вызвали скорую помощь.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.