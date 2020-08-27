Названы новые варианты развития коронавируса в Санкт-Петербурге

Коронавирус и грипп могут начать циркулировать в Петербурге вместе Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиологи Санкт-Петербурга ожидают новую волну коронавируса. В четверг, 27 августа 2020 года, специалист Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина Анна Сталевская отметила, что возможны несколько вариантов развития пандемии в Северной столице осенью и зимой.

- Есть несколько вариантов развития ситуаций. Сейчас относительный спад, пациентов стало значительно меньше. Но не надо забывать, что пандемические вирусы способные вытеснять остальные патогены, - отметила Сталевская.

По словам специалиста, осенью и зимой будет преобладать коронавирус, а эпидподъем гриппа сместится на позднее время. При этом, самым неблагоприятным вариантом может стать, есть новая инфекция и грипп начнут циркулировать весте.

- Такой микст пока мало изучен, но есть риск развития тяжелых осложнений, - рассказала эпидемиолог.

Как говорят эксперты, отличить грипп от коронавируса крайне сложно. Поэтому на первое место выступает лабораторная диагностика.