Умерла член правления союза журналистов Санкт-Петербурга

В Петербурге умерла член Правления Союза журналистов / Фото: Союз журналистов

В Санкт-Петербурге в четверг, 27 августа 2020 года, в возрасте 88 лет умерла член правления союза журналистов Северной столицы и Ленинградской области Магда Иосифовна Алексеева. Она стала первым лауреатом в номинации "За вклад в развитие журналистики" конкурса "Золотое перо" в 2006 году, более 50 лет работала в ленинградской-петербургской журналистике. Была редактором ряда петербургских газет, ответственным секретарем журнала "Аврора".

- Десятки журналистов могут с гордостью сказать: "Я учился у Магды". Бывают ученые Божьей милостью, бывают художники… Магда Алексеева – Божьей милостью Редактор. Блестящий организатор с абсолютным чувством слова – она приходила в незаметные издания, и они становились лучшими, - говорится в сообщении на сайте союза журналистов.

Как отмечают ее коллеги - в нынешней журналистике много звезд, но мало моральных авторитетов.

Союз журналистов выразил скорбь в связи с кончиной Алексеевой. Информация о дате и месте прощания будет сообщена позже.