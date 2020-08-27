Мужчина с 4-летним ребенком без вести пропали в Ленинградской области

Жителей Петербурга и Ленобласти просят помочь с розыском пропавшего мужчины и 4-летнего мальчика / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Ленинградской области просит местных жителей, а также жителей Санкт-Петербурга посодействовать в поиске мужчины и 4-летнего ребенка. 43-летний Александр Семенов и его сын Андрей пропали в Тосненском районе 27 июля. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Мальчик с отцом пропали 27 июля 2020 года в Любани / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- 27 июля 2020 года в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины с сыном, которые ушли из дома в городе Любань на Загородном шоссе и с того дня не выходили на связь, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

У мужчины темные брови и может быть длинная борода. У мальчика русые волосы.

Целый месяц об их местонахождении ничего не известно / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины и ребенка, обращаться по телефонам +7 911 265 64 19, +7 905 284 31 85 или 573-21-77.