ЗСД станет частью Широтной магистрали в Санкт-Петербурге

Шестиполосная дорога в 27,4 км свяжет ЗСД с Широтной магистралью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали. Как стало известно в четверг, 27 августа 2020 года, этот проект уже одобрила Главгосэкспертиза. Длинна трассы составит 27,4 километров и соединит северную и юго-восточную части города.

- Шесть полос автодороги расположатся внутри промышленного пояса южной планировочной зоны и пересекут Мурманское шоссе на трассе "Кола", - пишет "Мойка78".

Особенность новой магистрали в том, что она создаст новый проход через Неву. Он расположится в створе улиц Фаянсовая и Зольная рядом с Финляндским железнодорожным мостам. Так, появятся транспортные связи между районами, расположенными на берегу реки.

Ввести трассы собираются немного севернее от развязки с Благодатной улицей, включая Кировский, Московский и Фрунзенский районы Петербурга.