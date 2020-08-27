Число ГУПов Санкт-Петербурга сократят с 37 до трех к 2025 году

План реорганизации ГУПов представили в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин и глава УФАС Вадим Владимиров обсудили план реорганизации городских ГУПов. Итогом заседания стало решение сократить число унитарных предприятий Северной столицы с 37 до трех. Сделать это необходимо к 2025 году. Сами предприятия ни в коем случае не ликвидируют, а просто изменят их организационного-правовую форму.

ИЗ ГУПов останутся лишь «Водоканал», «Петербургский метрополитен», а также «АТС Смольного». У других предприятий отдельное будущее – многие станут акционерными обществами. Из их числа – «Экострой», «Пассажиравтотранс», «Южное» и т.д. А вот Ленинградский зоопарк станет госучреждением. По некоторым предприятиям еще есть вопросы.

- Почему «Горуправление инвентаризации и оценки недвижимости» или «Информационно-аналитический центр», работающие на конкурентных рынках, должны стать госучреждениями и полностью перейти на бюджетное финансирование, нам пока аргументированно не объяснили. Так что ряд вопросов остается открытым, - цитируют в пресс-службе УФАС Вадима Владимирова.