Все ртутные светильники уберут с улиц Санкт-Петербурга к концу 2020 года

Ртутные светильники исчезнут с улиц Санкт-Петербурга к концу года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Абсолютно все ртутные светильники исчезнут с улиц Санкт-Петербурга к концу текущего года. Об этом заверил вице-губернатор Максим Шаскольский во время проверки реконструкции освещения в Пулковском парке. На замену ртути придут светодиоды, потребляющие куда меньше электроэнергии.

В 2019 году в городе установили почти 6 тысяч светодиодных светильников. Повезло 315 адресам. Тем самым высвободилось примерно 1 МВт электроэнергии, что сэкономило 33 миллиона рублей.

- К концу 2020 года будет установлено еще 10 758 светодиодных светильников взамен устаревших ртутных. По предварительным подсчетам, экономия в 2021 году составит 58 миллионов рублей, - передает пресс-служба Смольного.

Что касается Пулковского парка, то новенькое освещение там включат к 15 сентября. Подсветку сделают даже ДОТам времен ВОВ, которые находятся в северной части зеленой зоны.