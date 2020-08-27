Фура перекрыла съезд с КАД на пересечении с Таллинским шоссе

На съезде с КАД перекрыто движение из-за ДТП с участием фуры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Грузовик полностью перекрыл съезд с КАД, что находится на пересечении с Таллинским шоссе. Разумеется, водитель фуры сделал это не по своей воле. Около 17:15 на съезде с внешнего кольца трассы в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП. Одним из участников аварии и главным героем пробки стал грузовик, которого от удара развернуло перпендикулярно проезжей части. Судя по «Яндекс.Картам», затор на месте спровоцировал большую пробку.

- Из-за того, что фуру развернуло, съезд перекрыт полностью. На месте находятся сотрудники эксплуатирующей подрядной организации. Также к затору вызвали специальную технику, чтобы эвакуировать поврежденный автомобиль. Проси автовладельцев выбрать альтернативный маршрут движения, - поспешили сообщить в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.