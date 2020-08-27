Школьников Санкт-Петербурга не оставят без горячего питания с 1 сентября

Все школы Санкт-Петербурга готовы обеспечить учеников обедами с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главы районных администраций Санкт-Петербурга отчитались, что абсолютно все 676 школ города с 1 сентября готовы обеспечить своих учащихся горячим питанием, тем самым развеяв слухи о том, что в некоторых местах еще не заключили контракты на поставку еды. Без пропитания не останутся и новенькие школы, которые впервые откроют свои двери для учеников.

- В некоторых образовательных учреждениях поставки обедов организовали пока только на сентябрь и октябрь. Однако отдельно ведется подготовка документации к закупкам питания до конца учебного года. В Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Кировском, Приморском и Невском районах все действующие контракты долгосрочные, поэтому завершаются в 2021 году, - передает пресс-служба Смольного.

Столовые в школах будут работать с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу с соцдистанцией, антисептиками и особым графиком. Напомним, что ученики младших классов будут кушать бесплатно.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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