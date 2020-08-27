Назван предварительный диагноз жесткой травмы игрока «Зенита» Дриусси

Медицинский штаб "Зенита" назвал предварительный диагноз травмированного Дриусси. Фото: vk.com/zenit

Врачи «Зенита» назвали предварительный диагноз жесткой травмы нападающего команды Себастьяна Дриусси, который пострадал в матче с «Динамо» в болезненном стыке с соперниками. Напомним, аргентинец покинул поле на носилках. Главный тренер Сергей Семак сообщил журналистам, что форвард не может передвигаться самостоятельно. Однако, как оказалось, самой серьезной травмы, разрыва «крестов», Дриусси удалось избежать.

- Футболист прошел МРТ и клинический осмотр. По предварительным данным, у него серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся до конца текущей недели, - передает пресс-служба «Зенита».

Медицинский штаб клуба продолжает наблюдать за состоянием здоровья Дриусси. При самом оптимистичном сценарии развития событий лечение продлится не больше 1,5 месяцев.