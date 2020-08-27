Смольный опроверг участие Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах, в играх для молодежи

Знатока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах, сняли с роли ведущего с игр для молодежи в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Смольный опроверг информацию о том, что Михаил Скипский проведет интеллектуальные игры для команд работающей молодежи Санкт-Петербурга. Напомним, ранее знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к своим несовершеннолетним ученицам. Поэтому общество возмутилось решением «Совета работающей молодежи» назначить Скипского ведущим фестиваля интеллектуальных игр. Информация об этом появилась в официальной группе Совета, но после резонанса решение поменяли.

- По информации, которой располагает комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга, в настоящий момент «Совет работающей молодежи» ищет нового ведущего фестиваля. Ранее комитет поддержал проведение мероприятия. Однако в документах, предоставленных конкурсной комиссии, не указали экспертов, которых хотят пригласить на фестиваль, - сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга.

В Смольном подчеркивают, что «Совет работающей молодежи» - это самостоятельная организация, которая при выборе Скипского на роль ведущего не советовалась с городскими властями.

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