«Тойота» впечатала пенсионерку в остановку на улице Салова

"Тойтота" сбила пенсионерку на остановке в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

«Тойота» впечатала пенсионерку в остановку общественного транспорта на улице Салова в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло около 18:30 у дома №36. По предварительной информации от ГИБДД, 23-летний водитель «Тойоты» разворачивался на проезжей части и при этом не уступил дорогу попутному «Фольксвагену Поло» под управлением 36-летнего мужчины. В итоге машины столкнулись.

У пострадавшей женщины диагностировали тяжелые травмы. Фото: vk.com/spb_today

- От удара «Тойоту» отбрасывает на остановку, в результате чего автомобиль наезжает на 60-летнюю женщину. На место срочно прибыли медики скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерку зажало между машиной и остановкой. Фото: vk.com/dorinspb

Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев аварии, от удара женщина оказалась на бампере иномарки. Ее зажало между машиной и остановкой.