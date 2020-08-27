В школах Санкт-Петербурга, где нет посудомоечных машин, учащиеся будут обедать из одноразовой посуды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что школьники Санкт-Петербурга будут обедать из одноразовой посуды. Однако это касается лишь тех учебных заведений, в чьих столовых нет посудомоечных машин. Нетрудно догадаться, что это мера безопасности по коронавирусу. О ноу-хау и других особенностях учебы в условиях пандемии рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телепрограммы «Вечерняя 5-я студия».

- В кабинетах со специальным оборудованием предусмотрены перерывы в 1 урок для дезинфекции. В санузлах обязательно поставят кожные антисептики. Сотрудников пищеблоков обеспечат масками и перчатками, - напомнил градоначальник.

«Комсомолка» ответила на самые злободневные вопросы родителей школьников в отдельном материале, собрав всю информацию о том, как будет организован учебный процесс во время коронавируса.

Добавим, что с 1 сентября горячее питание обещают организовать во всех школах Северной столицы без исключения.