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Началась масштабная реконструкция Колтушского шоссе

Одну из самых загруженных магистралей расширят до четырех полос
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Колтушское шоссе расширят до четырех полос.

Колтушское шоссе расширят до четырех полос.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти стартовала масштабная реконструкция Колтушского шоссе. Напомним, региональную дорогу «Санкт-Петербург – Колтуши», наиболее загруженную магистраль, расширят с двух полос до четырех. О начале работ сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Дорожники займутся участком от КАД до Колтушей.

На шоссе установят тротуары, новенькие автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта, а также искусственное освещение.

- Вдобавок для безопасности пешеходов между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение. Ранее администрация Ленинградской области достигла соглашения с Минтранспорта РФ о предоставлении на реализацию проекта федерального софинансирования, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, на Колтушском шоссе ежедневно ездят около 30 тысяч автомобилей, в том числе грузовых.