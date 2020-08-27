Началась масштабная реконструкция Колтушского шоссе

Колтушское шоссе расширят до четырех полос. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти стартовала масштабная реконструкция Колтушского шоссе. Напомним, региональную дорогу «Санкт-Петербург – Колтуши», наиболее загруженную магистраль, расширят с двух полос до четырех. О начале работ сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Дорожники займутся участком от КАД до Колтушей.

На шоссе установят тротуары, новенькие автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта, а также искусственное освещение.

- Вдобавок для безопасности пешеходов между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение. Ранее администрация Ленинградской области достигла соглашения с Минтранспорта РФ о предоставлении на реализацию проекта федерального софинансирования, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, на Колтушском шоссе ежедневно ездят около 30 тысяч автомобилей, в том числе грузовых.