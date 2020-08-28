Куча навоза оказалась на КАД в результате массового ДТП с участием фур и каршеринга

Навоз разлетелся по КАД из-за опрокидывания прицепа фуры. Фото: vk.com/spb_today

Куча навоза разлетелась по двум полосам КАД в результате массового ДТП. Обо всем стало известно со слов очевидцев, опубликовавших фотографии и видео с места в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по записи, в аварии поучаствовало много автомобилей: 3 фуры и четыре легковушки. Очевидцы винят во всем побитый каршеринг, который стоит поодаль остальных машин.

Очевидцы винят во всем каршеринг. Фото: vk.com/spb_today

- Навоз на КАДе после Большого Обуховского моста в сторону «Меги». Групповое столкновение. Виновник каршеринг, - коротко написал автор видеозаписи с места происшествия.

Сейчас в обстоятельствах пахучего ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Судя по всему, фура, которая везла навоз в прицепе, попыталась затормозить и избежать столкновения с попутными авто, но это привело к тому, что водитель невольно «удобрил» проезжую часть.