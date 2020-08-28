Погода в Санкт-Петербурге на 28 августа 2020 года: Кратковременные дожди

Погода в пятницу в Петербурге будет дождливая и прохладная Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето еще не закончилось, а осенняя сырость уже пришла в Северную столицу. Погода в Санкт-Петербурге 28 августа 2020 года ожидается прохладная и дождливая. По прогнозам синоптиков, всю пятницу будет пасмурно с небольшими прояснениями. Самое время, чтобы сделать зонт постоянным аксессуаром.

- В пятницу 28 августа в Петербурге облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха днем поднимется лишь до плюс 16-18 градусов, ночью опустится до плюс 10-12 градусов.

Впереди последние выходные лета, которые могут быть омрачены небольшими дождями. В субботу, 29 августа, в Петербурге около 17-19 градусов. В воскресенье еще удастся насладиться теплом. Воздух прогреется до 20-22 градусов.

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