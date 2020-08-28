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Дерево выросло из люка на проезжей части улицы Бабушкина в Санкт-Петербурге

Неизвестные решили обозначить автомобилистам, что на дороге открытая канализация
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Из открытого люка на улице Бабушкино выросло дерево

Из открытого люка на улице Бабушкино выросло дерево

Фото: СОЦСЕТИ

На улице Бабушкина в Санкт-Петербурге со стороны Кольцевой автодороге из канализации "выросло" дерево. В пятницу, 28 августа 2020 года, в социальной сети появилась фотография, на которой небольшое деревце торчит прямо из открытого люка, находящегося на проезжей части. По всей видимости, кто-то таким образом решил предупредить автомобилистов об опасности провала в дыру.

- Дерево проросло и люк сдвинуло, скоро еще грибы полезут, - пошутил один из пользователей соцсети.

Однако большинство комментаторов стали возмущаться. Горожанам не понравилось, что кто-то сломал дерево вместо того, чтобы сообщить об открытом люке в экстренные службы.

- А позвонить в 004 ума не хватило? Обязательно живое дерево нужно было ломать? - возмутилась петербурженка.

Так или иначе, сейчас дерево, торчащее посередине проезжей части, является маячком для автомобилистов об опасности. Позвонил ли кто-то службы, не известно.