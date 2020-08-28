30 тонн паленого алкоголя обнаружили в гаражах в Выборге

В Выборге нашли 30 тонн поддельного алкоголя под видом известных брендов Фото: принтскрин видео.

Полицейские Ленинградской области обнаружили в городе Выборг гаражи, в которых хранилось 30 тонн паленого алкоголя. 25 августа 2020 года правоохранители вышли на подпольщиков, которые разливали спиртное по бутылкам с этикетками известных марок.

- В помещении пяти гаражей, расположенных на улице Данилова в городе Выборге, обнаружено и изъято 30 тысяч литров алкогольной продукции (водка, виски), упакованной в бутылки с этикетками известных брендов. Кроме того, на бутылках нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Организатором подпольного "разлива" оказался 53-летний предприниматель, выходец из закавказской республики. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения и поставки алкогольной продукции.