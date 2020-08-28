Более 21,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 21 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге 27 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активное обследование население на наличие коронавиурса. По данным Смольного от пятницы, 28 августа 2020 года, за последние сутки более 21,7 тысяч человек сдали анализы на инфекцию.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21767 человек, - рассказали в администрации города.

За все время в Северной столице инфекция была обнаружена почти у 36 тысяч петербуржцев. Из них более 25,5 тысяч выздоровели. Жертвами коронавируса стали 2392 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 404 человека. Из них 2 - в обсерваторе, 402 - после контакта с зараженными. До сих пор борются с коронавирусом более 8 тысяч человек.

Накануне Роспотребнадзор предупредил горожан о том, что может начаться рост заболевания в сентябре. Больше всего вероятность заразиться в общественном транспорте, поэтому петербуржцам советуют соблюдать масочный режим.