Умерла легендарная двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

Умерла двукратная чемпионка мира по волейболу из Петербурга Алиса Крашенинникова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 27 августа 2020 года, умерла легендарная советская волейболистка Алиса Крашенинникова. За свою блистательную карьеру спортсменка стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и чемпионкой СССР 1959 года.

- Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 27 августа на восемьдесят восьмом году жизни скончалась легендарная волейболистка, нападающая сборной команды СССР и ленинградского «Спартака», - сообщили в федерации.

Родилась Крашенинникова в 1933 году в Казахской АССР, но в конце 1930-х годов переехала с семьей в Ленинград, где и началась ее спортивная карьера.

- Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика, - добавили в федерации.