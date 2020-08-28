КАД перекроют на три дня с 28 августа 2020 года в Санкт-Петербурге

На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге снова перекрывают движение. С 28 по 30 августа 2020 года на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе будут действовать ограничения по двум полосам. По очереди рабочие перекроют дорогу сначала на внутреннем кольце, следом - на внешнем.

- В связи с производством работ по ремонту щебеночно-мастичного деформационного шва на путепроводе через технологическую дорогу расположенном на КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться на обоих направлениях. Так, 28 и 29 августа перекроют внутреннее кольцо КАД на 43-м километре. 29 и 30 августа перекрытия коснутся 97 километра внешнего кольца.