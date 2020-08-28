Четверых полицейских и проститутку подозревают в подставах с наркотиками и взятничестве в Санкт-Петербурге

Четверых полицейских задержали в Петербурге по подозрению во взятничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 28 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге задержали четверых сотрудников уголовного розыска Центрального района. Полицейские подозреваются в получении взятки, а также сотрудничестве с женщинами легкого поведения, которые помогали им найти "клиентов", желающих купить наркотики. Данные сотрудники находились в оперативной разработке с февраля текущего года, когда в УСБ ГУ МВД России обратился мужчина и рассказал о противоправных действиях в отношении него.

- Со слов мужчины, он в интернете он познакомился с женщиной легкого поведения, которая предложила ему встретиться и употребить наркотики. В момент, когда мужчина с этой женщиной пришел к месту закладки веществ, его встретили полицейские. Чтобы избежать уголовного дела, он дал взятку стражам порядка - около 100 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По версии правоохранителей, эти четверо полицейских приискивали женщин легкого поведения и таким образом выходили на след их «клиентов», желавших употребить наркотические средства.

Сейчас все четверо от работы отстранены, возбуждено уголовное дело, а также устанавливаются другие подобные случаи.