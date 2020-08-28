Беглов попросил петербургских родителей не ходить на школьные линейки 1 сентября

Беглов призвал родителей отказаться от посещения линеек 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снова напомнил родителям школьников, чтобы те не шли всей семьей на линейки 1 сентября. В пятницу, 28 августа 2020 года, в эфире телеканала «Россия 24» градоначальник напомним, что День знаний в этом году состоится только для первоклассников и выпускников. Это связано с пандемией коронавируса.

- Из-за эпидемиологической ситуации линейки организуют только для 1 и 11 классов. И одним из условий Роспотребнадзора было нахождение на мероприятие только по одному представителю школьника, а не всей семьи, - отметил Беглов.

Кроме того, всем присутствующим на торжестве необходимо быть в защитных масках.

Учебный процесс в этом году будет организован с некими изменениями. Каждый день школьникам будут измерять температуру, кабинеты дезинфицироваться, а общение детей из разных классов сведут до минимума.