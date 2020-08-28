Фестиваль цветов 2020 года посвятят медикам Санкт-Петербурга

Фестиваль цветов 2020 посвятят врачам Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 28 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге стартует один из самых красочных и ароматных праздников - Фестиваль цветов. В этом году его посвятили врачам и всем работникам медицины Северной столицы, которые уже полгода сражаются с эпидемией.

- Яркий праздник пройдет с 28 по 30 августа. Зрители увидят Парад цветов на Невском проспекте, состязания флористов и выступления артистов, - рассказали в Смольном.

Фестиваль начнется с баттла среди мастеров флористики из разных стран. Мероприятие пройдет на площади Островского. Для зрителей там также выступят джазовые музыканты.

В субботу, 29 августа, на Невском проспекте можно будет увидеть Парад цветов, который начнется в 14 часов. День завершится гала-концертом «Бал цветов» с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены.

В воскресенье, 30 августа, праздник перенесется к Петропавловской крепости. Посетители смогут насладиться удивительной выставкой цветочных арт-объектов, которые легко "оживить" с помощью специального приложения.