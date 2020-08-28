Около 100 "антивзяточных" машин получат полицеские Санкт-Петербурга

Петербургская полиция получит около ста новых служебных "антивзяточных" автомобилей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга получит около ста новых служебных автомобилей. "Антивзяточные" машины будут оснащены камерами видеонаблюдения, а также устройствами для записи звука. Это сделано для того, чтобы исключить возможность нарушения закона.

- Системы контроля сотрудники смогут отключать, но об этом сразу будет автоматически сообщаться в Управление ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства, - пишут "Невские новости".

Почти все новые служебные автомобили иномарки Hyundai и Skoda. Они уже находятся на парковке главного управления МВД Петербурга на улице Ольги Берггольц. Когда машины будут введены в эксплуатацию не сообщается.

Напомним, что 28 августа в Петербурге задержали четверых сотрудников уголовного розыска, которые подозреваются во взятке. По версии следствия, с помощью женщин легкого поведения они ловили мужчин, желавших употребить наркотики.