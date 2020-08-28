Вакциной от гриппа обеспечат более 3 миллионов петербуржцев в 2020 году

Петербуржцам объяснили важность прививки от гриппа в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень 2020 года вакциной от гриппа будут обеспечены более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга. В пятницу, 28 августа 2020 года, в Смольном заявили, что планируется охватить не менее 60 процентов горожан - 3,2 миллиона человек, в том числе более 488 тысяч детей.

- В этом году прививки от гриппа и пневмонии приобретают особое значение. Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом COVID-19 и должны использовать все проверенные средства защиты. К их числу относятся и прививки от сезонного гриппа, который способен усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного коронавирусом, - заявил губернатор Александр Беглов.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев подчеркнул, что именно в этом году очень важно привиться от гриппа, так как ожидаемый штамм вируса - абсолютно новый, и население не имеет к нему даже частичного иммунитета.

Вакцинация детей в Петербурге начнется 31 августа. В пятницу, 28 августа, в Выборгском районе появился первый мобильный пункт вакцинирования для взрослых.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: