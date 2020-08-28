Тематический экологический парк появится рядом с "ИТМО Хайпарк" в Санкт-Петербурге

«ИТМО Xайпарк» и город-спутник Южный объединит тематический парк / Фото: press-papier.ru

В Санкт-Петербурге рядом с "ИТМО Хайпарк" может появиться тематический экологический парк. Об этом стало известно в четверг, 27 августа 2020 года. Отмечается, что парк, наподобие "Сестрорецкого болота" планируется расположить на 100 гектарах в Пушкинском районе.

- Сейчас вопрос прорабатывается с экологами. Одновременно рассматривается и возможность для создания тематического парка. Из 244 гектаров заболоченных территорий под экопарк может быть передано 100 гектаров, остальной территории будет присвоен статус охраняемой зоны, - пишет газета "Петербургский дневник".

Проект нового кампуса университета в четверг был представлен на заседании ученого совета ИТМО. Разрешение на его строительство планируется получить этой осенью.

Председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов считает, что на Юге города формируется среда для генерации идей и технологий мирового уровня.

- Этот проект имеет огромный инвестиционный потенциал, а для города стратегический характер, - отметил он.