Петербургское кафе оштрафуют за неприличную рекламу с сосисками

Кафе «Щелкунчик» оштрафуют на сотни тысяч за непристойную рекламу Фото: Олег ЗОЛОТО

Антимонопольная служба Санкт-Петербурга в среду, 26 августа 2020 года, вынесло решение по поводу двусмысленной рекламы одного из городских кафе. Речь идет о заведении "Щелкунчик", которое пыталось завлекать посетителей пошлыми лозунгами. Однако сами же петербуржцы обратились в ведомство.

- Заявители по делу петербуржцы, которых возмутила реклама, размещенная в кафе «Щелкунчик»: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик». Текст сопровождался двусмысленным и неэтичным изображением, - заявили в УФАС.

Антимонопольщики усмотрели в слогане нарушение.

- Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной Культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив, – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Теперь "Щелкунчик" ждет штраф от 100 до 500 тысяч рублей.