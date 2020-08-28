Врачи объяснили, почему именно в 2020 году важно сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге

Петербуржцам объяснили, почему в 2020 году важно сделать прививку от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев объяснил жителям Санкт-Петербурга насколько важно в этом году сделать прививку от гриппа. В пятницу, 28 августа 2020 года, в городе стартовала масштабная кампания по вакцинации населения. Планируется привить более 3,2 миллионов человек.

- Ожидаемый штамм вируса – абсолютно новый, и население не имеет к нему даже частичного иммунитета. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса крайне важно защититься от других конкурирующих инфекций, - заявил Гусев.

Вакцинироваться нужно заранее, лучше всего в сентябре-октябре, так как для формирования иммунитета после прививки требуется несколько дней.

В первую очередь в Петербурге прививать от гриппа будут людей из группы риска: детей, пенсионеров, медиков, учителей и петербуржцев с хроническими заболеваниями.

Первый мобильный пункт, где можно сделать прививку от гриппа появился 28 августа в Выборгском районе. Вакцинирование детей начнется с 31 августа.

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