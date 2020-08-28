Пропавшую без вести 17-летнюю студентку два месяца разыскивают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивается пропавшая без вести 17-летняя студентка техникума / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге уже целых два месяца разыскивают 17-летнюю студентку техникума. София Костина пропала 28 июня 2020 года, с тех пор о ее местонахождении ничего не слышно. В пятницу, 28 августа, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в связи с ее безвестным исчезновением, а также обратился к петербуржцам с просьбой помощи в поиске девушки.

- Софию последний раз видели 28 июня у дома 7 по шоссе Подбельского в городе Пушкин. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщили в ведомстве.

На вид девушке 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. У нее карие глаза, густые темные волосы, стрижка каре с длинной челкой, может носить очки с дужками в клетку.

В день исчезновения была одета в кофту с капюшоном темного цвета с рисунком радуги, темные спортивные штаны, кроссовки светлого цвета с розовыми полосками.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города, располагающим информацией о местонахождении Костиной С.С. позвонить по телефону 451-44-81, 570-66-71, 573-18-90 или по номеру «02».