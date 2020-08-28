Водитель на каршеринге влетел в здание администрации поселка в Ленобласти

По счастливой случайности никто не пострадал Фото: Скриншот с видео

«Не справившись с управлением, совершил столкновение с «правлением»!», – в стихах описывают местные жители аварию в поселке Рощино Ленинградской области. Сегодня, 28 августа, около 13 часов дня каршеринг «Делимобиль» прилетел прямиком в здание администрации на Советской улице, 39.

Попутно «БМВ» снес около пяти метров ограждения, украшенного вазонами с цветами, а также испортил газон и сбил хвойное декоративное дерево на лужайке перед окнами чиновников. Оно, похоже, и обеспечило водителю «мягкую посадку» и отсутствие серьезных травм.

Попутно «БМВ» снес около пяти метров ограждения, украшенного вазонами с цветами, а также испортил газон и сбил хвойное декоративное дерево Фото: Скриншот с видео

– Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и въехал в здание администрации, – пишут в сети очевидцы. – По счастливой случайности никто не пострадал.

Как «Комсомолке» сообщили в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дополнительной информацией об аварии они пока не располагают, но люди в форме уже спешат к администрации, пока лихой водитель не скрылся с места аварии.

– Все обошлось, все живы, – сообщили «Комсомолке» в администрации Рощина. – Здание не повреждено, окна целы. Продолжаем работать.