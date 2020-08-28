Шесть автобусов и один троллейбус на два дня изменят маршруты в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Маршруты временно изменятся у шести автобусов и одного троллейбуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эти выходные, 29 и 30 августа, в Красновагрдейском районе Санкт-Петербурга изменятся маршруты шести автобусов и одного троллейбуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- Речь идет об автобусах № 15, 28, 92, 153, 164, 174 и троллейбусе № 43, - уточнили в ведомстве. - Причине изменений — ремонтные работы, которые в указанные дни пройдут на Ириновском проспекте.

29 августа движение транспорта (в том числе и общественного) по проспекту будет перекрыто от улицы Потапова до улицы Передовиков, включая сквозной проезд по Индустриальному проспекту. В воскресенье, 30 августа, территория ремонтных работ сместится — движение перекроют на участке от улицы Потапова до улицы Бокситогорской. В комитете просят граждан учитывать эти обстоятельства и тщательнее планировать маршруты.

Подробный график ограничений и новые временные схемы проезда временного транспорта можно найти на сайте комитета.