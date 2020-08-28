Троллейбус снес ряд припаркованных ато на Левашовском шоссе в Санкт-Петербурге

Троллейбус разбил шесть припаркованных машин на Левашовском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Целый ряд машин, припаркованных на Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге серьезно пострадал от троллейбуса. Днем в пятницу, 28 августа 2020 года, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на встречную полосу движения, где смял порядка шести авто. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Троллейбус вылетел после столкновения с "Солярисом" на встречную полосу и уплотнил кучу припаркованных автомобилей, - рассказал свидетель аварии.

Авария произошла на Левашовском проспекте у дома 4 по улице Плуталова в 13:15 часов.

По официальным данным ГИБДД, всего пострадало 10 транспортных средств - девять машин и троллейбус. Пострадавших людей в ДТП нет, в момент столкновения в троллейбусе находились только водитель и кондуктор.

Сейчас на месте работаю сотрудники ДПС, которые оценивают нанесенный ущерб и выясняют причины произошедшего.