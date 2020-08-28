Смольный повысит эффективность работы госслужащих Санкт-Петербурга

Смольный повысит эффективность госслужащих в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге правительство города собирается повысить эффективность работы государственных служащих. В пятницу, 28 августа 2020 года, стало известно, что Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитет имущественных отношений и Комитет по здравоохранению стали пилотными органами власти, в которых началась работа по внедрению современных методов управления деятельностью государственных служащих при оказании услуг населению. Помощь в этом кажет "Росатом".

- Мы обратились к опыту государственных предприятий, которые уже внедрили современные технологии управления процессами. У "Росатома" создана одна из лучших систем, которая основана на передовом международном опыте, - рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Эту систему легко можно перенесли и на государственное управление. Работа в рамках проекта выстроена в несколько этапов. Сначала будут поставлены на учет выполняемые органами власти работы, оказываемые услуги и процессы, результатом которых эти работы, услуги являются. После определят моменты над которыми нужна усиленная работа.

- Эффективность труда должна повышаться – это справедливое требование населения города и губернатора, - подчеркнул вице-губернатор.