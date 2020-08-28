Жители Мурино связали мужчину, напавшего на маленькую девочку

Жители Мурино связали по рукам и ногам мужчину, нападавшего на прохожих. Фото: vk.com/9kino.live

Жители Мурино самостоятельно задержали мужчину, который бросался на прохожих, в том числе на маленькую девочку во дворах города. Несколько инициативных людей схватили неадеквата и профессионально связали его, чтобы тот даже пошевельнуться не мог до приезда полиции. В сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» появилась фотография злоумышленника. Очевидцы просят быть бдительными остальных горожан и знать опасного мужчину в лицо.

- Максимальный peпост по всем соцсетям. 28 августа в 13:20 в Мурино между домами с номерами 11 и 9 по улице Шувалова невменяемый мужчина нападал на прохожих. Схватил девочку 12-13 лет за руки и тащил ее. Мы смогли ее отбить. После этого он напал еще на пару – парня и девушку. Слава богу, помог мужчина, удерживал его до приезда полиции, - пишет анонимный очевидец.

По словам свидетелей буйства мужчины, за ним приехали сотрудники МВД и отвезли в ближайший отдел. Очевидцы уже дали показания полиции и верят, что неадеквата арестуют.