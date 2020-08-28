Движение на Невском проспекте перекроют из-за Фестиваля цветов в субботу 29 августа

Невский проспект перекроют почти на 1,5 часа из-за проведения Фестиваля цветов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно о перекрытии движения на Невском проспекте во время Фестиваля цветов, который пройдет в субботу 29 августа. Напомним, в этот раз мероприятие посвятили всем медикам Санкт-Петербурга. Автолюбителям придется потесниться с главной артерии города с 13:50 до 15:00.

- Движение транспорта полностью закроется по Невскому проспекту между набережными реки Фонтанки и Дворцовой. Также вносятся изменения в маршруты автобусов с номерами 3, 7, 10, 22, 24, 27, 49, 181, 191, а также троллейбусов №№1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 и одного трамвая – №3, - сообщают в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Горожан просят внимательнее следить за изменениями в расписании общественного транспорта. Что касается маршрутов, то, например, автобус №3 будет следовать от улицы Костюшко только до площади Восстания. Такая же ситуация и с автобусами 181 и 191.