Спасатели вытащили кота-эстета из узкой щели в Казанском соборе

Кот провалился в узкую щель в Казанском соборе. Фото: vk.com/koshkispas

Петербургский кот, решивший культурно провести досуг, провалился в узкую щель в Казанском соборе. Пушистый бедолага угодил в 1,5-метровую яму между колоннадой и стеной крыльца. Слава богу, мяукающего узника услышали прохожие, которые тут же позвонили сотрудникам «Кошкиспаса». Волонтеры незамедлительно выехали на место посреди полуночи минувшего дня.

Усатый жив и здоров. Фото: vk.com/koshkispas

- Все-таки вот, что значит культурная столица! Даже котики, невзирая на погоду, стремятся к прекрасному, пусть иногда и неординарными методами. Успешно подняли бедняжку удавкой из очень узкой щели между колоннадой и стеной. Строгий и торжественный черный окрас с четырьмя белыми «тапочками» как нельзя лучше подошел к архитектурному шедевру Андрея Никифоровича Воронихина, - рассказывают сотрудники «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, что это не первый раз, когда петербургские коты попадают в неприятности у исторических реликвий. К примеру, в феврале один из усатых-полосатых застрял на дереве у Эрмитажа. Когда его благополучно сняли, то сотрудники музея взяли его жить во дворец.