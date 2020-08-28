Полиция проверит родителей, в квартире которых после пожара нашли истощенных малышей

Полиция взялась за родителей, которые довели до истощения своих детей и чуть не сожгли квартиру в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении горе-родителей, которые довели своих детей до истощения и чуть не спалили свою квартиру. Напомним, очевидцы сообщили в МЧС о возгорании в жилом доме по адресу проспект Большевиков, 39, корпус 1. Пожарные прибыли на место и нашли на месте неадекватных родителей, которые оставили без присмотра двух детей – 2 и 4 лет. Ребята выглядели голодными и еле живыми. К счастью, огня в квартире не было, все обошлось задымлением из-за подгоревшей пищи на плите.

Сотрудники МЧС ужаснулись увиденной картине и вызвали на место полицейских. Сейчас семью тщательно проверяют.

- Родителями занимается отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пока что не исключено, что родителей данных детей привлекут к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.