Лофт-квартал создадут на месте бывшей фабрики «Скороход» в Санкт-Петербурге

Лофт-квартал появится на месте бывшей фабрики "Скороход". Фото: okhta.com

Компания «Охта Групп» опубликовала фотографии масштабного лофт-квартала, который появится на территории знаменитой фабрики «Скороход» на Заставской улице. Теперь на месте бывшего завода будут магазины, офисы, рестораны, а также развлекательные зоны. Финансирование на реализацию проекта уже получено. Сейчас специалисты занимаются проектированием и готовятся к строительству.

Создатели проекта хотят, чтобы квартал стал центром притяжения горожан. Фото: okhta.com

- Согласно плану работ, предстоит полное инженерное обеспечение проекта, затем необходимо получить согласование у градостроителей и следом поэтапно реконструировать здания и сооружения. Планируется создать городской центр притяжения с торгово-развлекательной зоной и зоной развития бизнеса, - гласит информация на сайте компании.

На месте бывшей фабрики появятся офисы, магазины, рестораны и развлекательные зоны. Фото: okhta.com

Добавим, что площадь лофт-квартала составит примерно 51 тысячу квадратных метров. Сроки полной реализации проекта широкие: с 2020 года по 2027-й.