БДТ имени Товстоногова возобновит работу с 5 сентября

БДТ имени Товстоногова откроет новый театральный сезон с 5 сентября. Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова Фото: Артем КИЛЬКИН

Театральный сезон потихоньку возобновляется в Санкт-Петербурге. БДТ имени Товстоногова сообщил об открытии 103-го сезона с 5 сентября. Начнут артисты с одного из самых популярных спектаклей – «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. Билеты начнут продавать 29 августа как в кассах, так и на сайте театра.

- Уже в начале сезона БДТ представит премьеры, назначенные еще на прошедшую весну, но не состоявшиеся из-за пандемии. Это заключительная часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка» и спектакль Яна Фабра «Ночной писатель» по дневникам художника. Также в сентябре зрителей ждет премьера постановки «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова, - сообщает пресс-служба БДТ.

Естественно, заполнить зал полностью в условиях коронавируса не получится. Сотрудники театра обеспечат соцдистанцию всех зрителей.