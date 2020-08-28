Прокуратура займется родителями истощенных малышей, найденных при пожаре в Санкт-Петербурге

Прокуратура проверит соблюдение прав истощенных детей, найденных после пожара в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за полицией и прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обнаружения истощенных малышей в задымленной квартире на проспекте Большевиков. Напомним, спасатели МЧС приехали на место после сообщения о пожаре и увидели в задымленной квартире двух еле живых детей, 2 и 4 лет. Рядом с ними находились неадекватные родители.

- По предварительной информации, семья на учете в качестве неблагополучной не состояла. Сотрудники ведомства проверят соблюдение закона родителями при воспитании и содержании двух малолетних детей. Также специалисты дадут оценку действиям ответственных должностных лиц органов опеки и учреждений профилактики, - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Добавим, что в Главке МВД не исключают, что горе-родителей привлекут к ответственности. Напомним, в квартире, где нашли голодных малышей, была полная антисанитария и грязь.

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Неадекватными родителями, которые находились рядом с малышами, уже занимаются полицейские (подробности)