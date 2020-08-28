Милонов раскритиковал чиновников, запретивших Крестный ход по Невскому

Милонов раскритиковал решение отменить Крестный ход по Невскому проспекту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виталий Милонов не стал скромничать в громких словах, комментируя новость о запрете Крестного хода по Невскому проспекту из-за угрозы распространения коронавируса. Депутат Госдумы пришел на эфир своей программы на радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM и высказал уверенность, что некоторые чиновники воспользовались ситуацией, чтобы подставить интересы губернатора и многих горожан.

- Я искренне считаю, что это решение нарушает конституционные права граждан. То, что Церковь с пониманием к этому отнеслась, показывает, что она не готова раскалывать общество, создавать напряжение. И это достойный шаг. Чиновники, которые выступили с заявлениями своими «обкекавшимися», они просто перестраховались и ничего не понимают. Они подставили губернатора. При этом чиновнички эти не запретили дикое антисанитарное дерьмо под названием Фестиваль красок холи, где собираются веганы, гомосексуалисты, - выпалил Милонов в радиоэфире.

Также депутат недоумевает, почему в Северной столице разрешили провести Фестиваль цветов, а Крестный ход внезапно «прикрыли».