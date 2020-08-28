Петербуржцы жалуются на разрушение нового Гореловского путепровода

Жители Красного Села бьют тревогу из-за разрушения Гореловского путепровода. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красного Села жалуются на сильное разрушение Гореловского путепровода. По словам очевидцев, особенно сильно провалился асфальт на участке возле садоводства «Содружество». Теперь дачники оказались практически в заложниках. Фотографии размытого моста появились в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

На двухметровой глубине уже "спрятались" столбики, держащие барьерное ограждение. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Не выдержав второй день летнего дождика, новенький путепровод в Горелово (Мост в Скачках) начал стремительное разрушение. Мощные селевые потоки устремились в Красносельское ущелье смывая все на своем пути и полностью перекрыв единственную дорогу в садоводство «Содружество». На глубину в два метра уже упали столбики, держащие отбойник. Начал проваливаться асфальт, - бьют тревогу местные жители.

Взаперти остались дачники в местном садоводстве. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Напомним, мост открыли всего месяц назад, в конце июля 2020 года, после трехлетней реконструкции. Количество полос увеличили с двух до шести. Тем самым Смольный хотел решить проблему вездесущих пробок в районе. Но, судя по фотографиям с места обвала, что-то пошло не так.